В Башкирии в сгоревшей легковушке обнаружили труп парня

Накануне в селе Латыповка Стерлитамакского района Башкирии местные жители обнаружили сгоревшую "пятнадцатую", в салоне которой находился обгоревший труп молодого парня. Сообщение о жуткой находке поступило в правоохранительные органы.

Как сообщает издание КП-Уфа, сгоревшую легковушку обнаружили недалеко от местной агропромышленной фермы. Погибшим оказался 23-летний житель деревни Саратовка, который работал водителей на этой же ферме.