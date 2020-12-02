В Башкирии нашли труп пропавшего мужчины

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 41-летнего жителя Зилаирского района Башкирии. Рафика Кулгарина искали с 24 октября. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.
Близкие пропавшего без вести мужчины не находили себе места. К его поискам подключились добровольцы поисково-спасательного отряда.
Вчера, 1 декабря, волонтеры сообщили плохую новость. К сожалению, мужчину нашли мертвым. Обстоятельства его гибели предстоит выяснить правоохранителям.