Пожилая жительница Уфы стала участницей капитал-шоу «Поле чудес»

80-летняя уфимка стала участницей капитал-шоу «Поле чудес» на Первом канале. Мария Николаева попала в эфир программы благодаря победе в интеллектуальной смс-игре - пенсионерка правильно выполнила все предложенные задания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Пожилая уфимка рассказала, что ей было интересно познакомиться с тем, что происходит по ту сторону экрана телевизора, и увидеть, как и где проходят съемки шоу. Несмотря на волнение, настрой у пенсионерки был позитивным. Участие в «Поле чудес» оставило у нее исключительно положительные впечатления.