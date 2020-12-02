В Уфе парень нашёл сбежавшего из дома 6-летнего мальчика

28 ноября в полицию Уфы обратился парень. Молодой человек заявил, что нашёл на улице маленького мальчика. По его словам, ребёнок бегал вдоль проезжей части недалеко от остановки «Аграрный университет».
Парень, конечно, попытался выяснить, где живёт одинокий мальчик. Но ребёнок не смог объяснить, где его дом, тогда молодой человек и обратился в полицию. Оказалось, что 6-летний мальчик сбежал из дома в посёлке Михайловка.
Его 42-летняя мама самостоятельно пыталась найти сына, но, безуспешно обойдя весь посёлок, решила обратиться в полицию. Тогда-то и выяснилось, что мальчик находится в уфимском отделении полиции. Ребёнок был передан маме, а сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели с женщиной профилактическую беседу.