В Башкирии школьный автобус задавил второклассника

1 декабря в Башкирии было зафиксировано 7 автомобильных аварий. При этом в нескольких дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД РБ.

Так, в селе Акъяр на улицы Акмуллы под школьный автобус попал второклассник. 36-летний водитель транспортного средства совершил наезд на мальчика, который шёл на посадку в составе группы учеников. 7-летнему ребёнку потребовалась помощь врачей – ему диагностировали перелом ноги.

Ещё одна авария с ребёнком произошла в Салавате. На пересечении улиц Ленинградской и Островского 33-летний мужчина за рулём «Рено Флюенс» съехал в кювет. 4-летний сын мужчины получил серьёзные травмы, а некоторые признаки в поведении водителя показали, что тот был пьян. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Также авария с участием несовершеннолетнего зафиксирована на 1487 км трассы М-5. 45-летний житель Иглинского района за рулём «Киа Крид» допустил столкновение со встречным «Фольксваген Поло». Из-за сильного столкновения «Киа» отбросило на «Ладу Калина» и «Тойоту Камри».

12-летний сын водителя «Киа Крид» получил травмы и был госпитализирован. При этом его отец ранее был лишён водительских прав, а от медосвидетельствования также отказался.

Все виновники ДТП обязаны предстать перед законом.