В Башкирии учредили награду для волонтеров

Стало известно, как будет выглядеть Почетный знак «Доброволец республики». Решение об учреждении награды для волонтеров ранее принял Глава Башкортостана.
В этом году волонтеры оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более пяти тысяч человек по всей республике обходили пожилых жителей, носили им еду и лекарства. Почетный знак будут ежегодно вручать десяти добровольцам. По словам Радия Хабирова, первое награждение пройдёт в ближайшие месяцы, если позволит эпидемиологическая ситуация.
Между тем в республике определили суммы пособий волонтерам. Так, в случае причинения вреда здоровью доброволец получит 50 тысяч рублей. В случае его смерти членам семьи погибшего выплатят 250 тысяч.