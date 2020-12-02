В Башкирии учредили награду для волонтеров

В этом году волонтеры оказались на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Более пяти тысяч человек по всей республике обходили пожилых жителей, носили им еду и лекарства. Почетный знак будут ежегодно вручать десяти добровольцам. По словам Радия Хабирова, первое награждение пройдёт в ближайшие месяцы, если позволит эпидемиологическая ситуация.