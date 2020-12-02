В Давлеканово в рамках нацпроекта появятся два детсада

Вопроса с очередностью не будет. Ввод в эксплуатацию двух новых детских садов в Давлеканово полностью закроет проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Оба объекта должны быть сданы до конца года. Успеют ли строители и что еще осталось сделать по детсадам?

Один уже из дошкольного возраста вышел – в этом году пошел в первый класс. А вот второму ребенку садик еще нужен. Пока четырехлетний сын Гузель Ганеевой посещает детский сад «Теремок» в районе кирзавода. Но скоро ожидается открытие нового дошкольного учреждения, расположенного уже недалеко от их дома.

Мы приехали в этот район где-то три года назад, сейчас живем почти прямо напротив этого детского сада. Мой ребенок уже ждет не дождется, когда же мы переедем в это сад. Гузель Ганеева

Детский сад на 130 мест в этой части города, начали строить в прошлом году. Дошкольного учреждения в Западном никогда не было. Учитывая, что микрорайон достаточно новый и проживает в нем немало молодых семей, решили возвести именно здесь. Объект уже готовится к сдаче.

Строительно-монтажные работы закончены практически на 99%. В данный момент идет сборка мебели, монтаж оборудования, необходимого для функционирования детского сада. Алексей Исачкин, представитель подрядной организации

Детский сад в Западном построили в рамках национального проекта «Демография». И это не единственное дошкольное учреждение в Давлеканово, которое в этом году распахнет свои двери. На улице Московской возвели детсад на 110 мест. Он уже практически готов к сдаче. Торжественное открытие запланировано на 25 декабря.

Здесь созданы все условия для детей, как самого раннего возраста, то есть для самых маленьких. Здесь есть определенные специальные группы. В них отдельные выходы на улицу, специальные кроватки, манежи, пеленальные столики, стульчики для кормления. Также у нас будут созданы все условия для детей постарше. Анастасия Андреева, заведующая детским садом № 9

Просторные группы, музыкальный и спортивный залы. Детский сад построен с учетом современных норм и требований. Особое внимание уделили пожарной безопасности.

Ввод в эксплуатацию двух детских садов позволит полностью ликвидировать очередность детей дошкольного возраста в образовательные учреждения, а в двух детских садах будут созданы условия для приема детей в возрасте до 3-х лет на 70 мест. Поэтому мы полностью потребность родителей закроем. Наталья Кузовова, начальник управления образования Давлекановского района