В Давлеканово в рамках нацпроекта появятся два детсада

Вопроса с очередностью не будет. Ввод в эксплуатацию двух новых детских садов в Давлеканово полностью закроет проблему с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Оба объекта должны быть сданы до конца года. Успеют ли строители и что еще осталось сделать по детсадам?
Один уже из дошкольного возраста вышел – в этом году пошел в первый класс. А вот второму ребенку садик еще нужен. Пока четырехлетний сын Гузель Ганеевой посещает детский сад «Теремок» в районе кирзавода. Но скоро ожидается открытие нового дошкольного учреждения, расположенного уже недалеко от их дома.
Детский сад на 130 мест в этой части города, начали строить в прошлом году. Дошкольного учреждения в Западном никогда не было. Учитывая, что микрорайон достаточно новый и проживает в нем немало молодых семей, решили возвести именно здесь. Объект уже готовится к сдаче.
Детский сад в Западном построили в рамках национального проекта «Демография». И это не единственное дошкольное учреждение в Давлеканово, которое в этом году распахнет свои двери. На улице Московской возвели детсад на 110 мест. Он уже практически готов к сдаче. Торжественное открытие запланировано на 25 декабря.
Просторные группы, музыкальный и спортивный залы. Детский сад построен с учетом современных норм и требований. Особое внимание уделили пожарной безопасности.
Закрыть полностью вопрос с нехваткой мест в детских садах. В Давлекановском районе эта проблема практически решена. Задача – добиться такого результата по всей республике. В этом году в Башкортостане должны быть сданы 24 новых детсада. Финансирование идет как по линии республики, так и в рамках национального проекта «Демография».