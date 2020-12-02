Депутаты Башкирии хотят запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна. Достаточно вспомнить последний случай в Ишимбайском районе, где в лесу были обнаружены клетки с брошенными медведями.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии