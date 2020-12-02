Депутаты Башкирии хотят запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Депутаты Курултая Башкирии намерены добиться запрета на передвижные зоопарки и дельфинарии на федеральном уровне. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, необходимость в таком запрете появилась давно.

Пребывание в передвижных зоопарках для животных большая нагрузка и стресс. Им приходится каждое время года ютиться в узких клетках, а дельфинам в тесных контейнерах. 

Животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания. В результате подобного обращения они нередко становятся агрессивными и опасными. В нашей республике, в других регионах неоднократно фиксировались случаи агрессии в отношении посетителей. Судьба животных тоже незавидна. Достаточно вспомнить последний случай в Ишимбайском районе, где в лесу были обнаружены клетки с брошенными медведями.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания Башкирии 

В документе отмечается, что при принятии данного закона у владельцев передвижных зоопарков будет полгода, чтобы перейти на стационарный режим работы или продать зверей в такие заведения.

Фото: Башинформ. 