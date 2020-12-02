Депутаты Башкирии хотят запретить передвижные зоопарки и дельфинарии

Депутаты Курултая Башкирии намерены добиться запрета на передвижные зоопарки и дельфинарии на федеральном уровне. По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, необходимость в таком запрете появилась давно.
Пребывание в передвижных зоопарках для животных большая нагрузка и стресс. Им приходится каждое время года ютиться в узких клетках, а дельфинам в тесных контейнерах.
В документе отмечается, что при принятии данного закона у владельцев передвижных зоопарков будет полгода, чтобы перейти на стационарный режим работы или продать зверей в такие заведения.
Фото: Башинформ.