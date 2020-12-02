В Учалинском районе в 2020 году открылись семь модульных ФАПов

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» фельдшерско-акушерские пункты накануне открылся и в деревне Кубагушево. Там проживают более 400 человек.

После церемонии открытия ФАПа участники доставили продуктовые наборы жителям Учалинского раойона. Помощь получили пожилые и нуждающиеся, а также многодетные семьи. В коробках все самое необходимое: от круп до сладостей к чаю.