В автобусах «Башавтотранс» появились устройства бесконтактной оплаты проезда

В Уфе автобусы «Башавтотранс» стали оборудовать валидаторами. Это специальными устройствами бесконтактной оплаты проезда.
Как сообщили представители госперевозчика, технику установили в 25 транспортных средствах. Это позволит водителям не отвлекаться от дороги на то, чтобы рассчитать пассажиров. В то же время людям не нужно будет толкаться у кабины в ожидании протянуть карточку или купюры. Пассажиры уже оценили новшество.
Валидаторы установлены в автобусах, которые курсируют по 75-му маршруту. По данным «Башавтотранса», 75% всех билетов оплачивается бесконтактно. Также эти автобусы оснастили системой подсчета пассажиропотока. Это позволит в будущем усовершенствовать маршрутную сеть и смоделировать поток.