В автобусах «Башавтотранс» появились устройства бесконтактной оплаты проезда

Как сообщили представители госперевозчика, технику установили в 25 транспортных средствах. Это позволит водителям не отвлекаться от дороги на то, чтобы рассчитать пассажиров. В то же время людям не нужно будет толкаться у кабины в ожидании протянуть карточку или купюры. Пассажиры уже оценили новшество.