В Уфе маленькая девочка застряла в сидении для унитаза

Спасатели Уфы пришли на помощь маленькой девочке. Голова ребёнка застряла в детском сидении для унитаза. О произошедшим рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Накануне, 1 декабря, поздним вечером к спасателям обратилась обеспокоенная местная жительница. Женщина рассказал, что её дочка застряла в сидении для унитаза. Семья не смогла самостоятельно освободить ребёнка – голова девочки буквально засела в пластмассе.

Тогда на помощь семье выехала группа спасателей. Им удалось освободить малышку благодаря слесарному инструменту всего за 5 минут. К счастью, девочка не пострадала, помощь врачей ей не понадобилась. Малышка лишь испугалась, но осталась здорова.