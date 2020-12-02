В Башкирии второй день фиксируют одинаковое количество зараженных коронавирусом

Башкирия постепенно выходит на плато заболеваемости коронавирусом. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперативного штаба. Второй день подряд суточное количество зараженных составляет 142 человека. За все время covid-19 заразились 14 548 жителей Башкирии.

Также, согласно цифрам, в республике вновь увеличилось число смертей. За минувшие сутки скончался от коронавируса еще один пациент. За все время жертвами пандемии стали 84 пациента.