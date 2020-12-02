СМИ: известный оппозиционер из Уфы попался на шантаже и размещении «заказухи»

- Мне было интересно, насколько сложно в нашей республике за деньги разместить порочащую информацию, которая была выдумана, в СМИ и блогосфере. Оказалось, что это сделать проще простого. Я понимаю, что ничего предосудительного в размещении платных публикаций в СМИ нет, это их бизнес и они имеют право принимать заказы. Но я всегда была против таких новостей, против коррупции и всегда выражала эту позицию, — сказала Нестерова.