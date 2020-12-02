СМИ: известный оппозиционер из Уфы попался на шантаже и размещении «заказухи»

Андрей Потылицин – известный в узких кругах политический обозреватель, ютуб-блогер и оппозиционер предлагал руководству Башкирии свои услуги . Информация об этом появилась в нескольких региональных СМИ и телеграмм-каналах. Факт «продажности» подтвердила и PR-консультант Инна Нестерова.
По ее словам, Потылицин берёт деньги за обнародование непроверенных фактов в своих скандальных видеороликах. По её словам, женщина обратилась к Потылицину для размещения на платной основе в сети интернет информации, порочащей чиновников республиканского Минлесхоза. При этом, сведения не являлись достоверными. Заказчице не пришлось долго уговаривать блогера, чтобы подкупить его. Примерно в одно и то же время информация, в которой в невыгодном свете представлен замминистра лесного хозяйства, вышла в ряде СМИ.
Нестерова объяснила свой поступок социальным экспериментом по аналогии с «контрольной закупкой».
- Мне было интересно, насколько сложно в нашей республике за деньги разместить порочащую информацию, которая была выдумана, в СМИ и блогосфере. Оказалось, что это сделать проще простого. Я понимаю, что ничего предосудительного в размещении платных публикаций в СМИ нет, это их бизнес и они имеют право принимать заказы. Но я всегда была против таких новостей, против коррупции и всегда выражала эту позицию, — сказала Нестерова.
Ранее в Сети появилась переписка. Судя по контексту, он просил «сотрудничества и денег», взамен обещая не видеть никаких «глупостей и шалостей». Своё коммерческое предложение Потылицин сопроводил фразой «если у вас нет денег на покупку – изыщите на долгосрочную аренду».