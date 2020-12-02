В Башкирии все школьники вернутся к очной форме обучения

Власти Башкирии приняли решение завершить дистанционное обучение в республике. Все ученики школ пойдут в школу в понедельник, 7 декабря, сообщает пресс-служба главы региона.
Власти подчеркивают, ситуация с коронавирусом в Башкирии начала стабилизироваться. Так, судя по данным, республика вышла на плато, далее число заболевших пойдет на спад.
Ранее по решению оперштаба Башкирии с 9 ноября по 6 декабря ученики 6-10 классов находятся на удаленке, остальные посещают школы в обычном режиме. 27 ноября власти республики разрешили вернуть за парты всех школьников в тех районах и городах, где наблюдается невысокий уровень заражаемости коронавирусом.