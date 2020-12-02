В России зарегистрировали почти 600 смертей от коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено ещё 25 345 заразившихся COVID-19. Общее количество заболевших за всё время достигло 2 347 401. Одновременно болеют 475 999 человек.