В России зарегистрировали почти 600 смертей от коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Актуальная информация была опубликована на портале стопкоронавирус.рф.
За последние сутки было выявлено ещё 25 345 заразившихся COVID-19. Общее количество заболевших за всё время достигло 2 347 401. Одновременно болеют 475 999 человек.
С выздоровлением выписали 26 882 человека (за всё время – 1 830 349). Также было зарегистрировано рекордное количество суточных смертей – 589. Общее количество летальных исходов достигло 41 053.