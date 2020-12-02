В Башкирии определились, как праздновать Новый год в условиях пандемии

Сегодня, 2 декабря, были приняты несколько решений о праздновании Нового 2021 года. В этом году проведение всех массовых мероприятий и праздников усложнилось из-за пандемии коронавируса.

Радий Хабиров принял решение увеличить количество ледовых городков и ёлок в Башкирии. Такая мера призвана не допустить массового скопления людей, тем самым уменьшить риск распространения коронавируса. Площади будут готовы уже к 10 декабря.

Детским садам разрешили проводить новогодние утренники, однако только в своих группах и без участия родителей.