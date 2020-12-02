В России разрешили сдавать на водительские права с 16 лет

В России изменили правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь допуск на экзамен разрешен с 16 лет . Об этом сообщает «ТАСС».

Однако для получения услуги гражданину данного возраста необходимо письменное разрешение одного из родителей. Было указано 6 категорий, из-за несоответствия которым до экзамена могут не допустить. Например, все данные в документах должны соответствовать действительности. Если кандидат ранее был лишён водительских прав или не оплатил госпошлину, до сдачи экзамена его могут не допустить. Также важно, чтобы автошкола имела лицензию.