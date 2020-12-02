В Башкирии из-за самоизоляции пенсионеры стали реже заболевать COVID-19

За время самоизоляции для граждан старше 65 лет в Башкирии сократилось количество заболевших пожилых людей. Этот показатель уменьшился на 10%.

Напомним, с 10 ноября Радий Хабиров ввёл режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Для коротких прогулок, выхода в магазин или аптеку отведены специальные «счастливые часы» — с 11:00 до 13:00.