БСТ покажет передачу о чемпионате России по фехтованию на колясках

В ней мы расскажем о том, представителям каких регионов удалось поспорить за медали и почему не приехали фехтовальщики из Москвы, легко ли выходить на дорожку и фехтовать против друга в финале и почему нельзя спорить с судьями на соревнованиях. Также вы увидите, как разместились спортсмены, в каких условиях они жили и что выбирали на завтрак и обед. А главное на кого обратил внимание тренер российской сборной по фехтованию.