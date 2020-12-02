В Башкирии увеличилось число смертей от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новые данные об эпидемиологической ситуации в регионе. За сутки было зарегистрировано ещё два летальных случая от коронавируса.

Один из пациентов, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, проживал в Октябрьском. Мужчине было 76 лет. У пациента также выявили сопутствующие заболевания: хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ишемический болезнь сердца.

Ещё одна пациентка проживала в Уфе. Женщине было 59 лет. У пациентки зарегистрировали такие сопутствующие заболевания, как гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, морбидное ожирение.