В Нефтекамске появится мобильный комплекс ГТО

Протестировать весь комплекс, который разместили в здании стадиона «Торпедо», смогли и официальные лица, и воспитанники спортивной школы. В их числе Анна Сагидуллина. Она уже более пяти лет занимается легкой атлетикой.

Мы уже не первый раз здесь занимаемся, уже ходили в этот манеж. Нравится третья дорожка. Нравится тем, что на нее можно залезть, а потом спуститься быстрее, чем на первой.

Финансирования для реализации проекта добивались в течение двух лет. Нефтекамск – первый город в республике, где установили такой комплекс для сдачи норм ГТО. Он готов к перемещениям и не требует специально оборудованного помещения. Кроме полностью укомплектованного зала для сдачи норм ГТО, в спортзалах стадиона «Торпедо» оборудовали сайкл-студию и установили стол для игры в шоудаун. С его помощью слабовидящие и незрячие дети могут играть в настольный теннис.