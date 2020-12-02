В Нефтекамске появится мобильный комплекс ГТО

Мобильный комплекс ГТО появился на стадионе в Нефтекамске. Всего в республике такое оборудование получат 63 муниципалитета. Нефтекамск попал в число первых.

Протестировать весь комплекс, который разместили в здании стадиона «Торпедо», смогли и официальные лица, и воспитанники спортивной школы. В их числе Анна Сагидуллина. Она уже более  пяти лет занимается легкой атлетикой.

Мы уже не первый раз здесь занимаемся, уже ходили в этот манеж. Нравится третья дорожка. Нравится тем, что на нее можно залезть, а потом спуститься быстрее, чем на первой.

Анна Сагидуллина, воспитанница ДЮСШ г. Нефтекамск

Финансирования для реализации проекта добивались в течение двух лет. Нефтекамск – первый город в республике, где установили такой комплекс для сдачи норм ГТО. Он готов к перемещениям и не требует специально оборудованного помещения.  Кроме полностью укомплектованного зала для сдачи норм ГТО, в спортзалах стадиона «Торпедо» оборудовали сайкл-студию и установили стол для игры в шоудаун. С его помощью слабовидящие и незрячие дети могут играть в настольный теннис.

В рамках наших реалий, пандемии есть определенные сложности для тестирования людей массово на каких-то спортивных объектах, куда они должны добираться. В этом случае в руки муниципальных центров тестирования, попадая мобильное оборудование, упрощает этот момент. То есть они могут выехать в отдельно взятое учебное заведение со всеми правилами Роспотребнадзора и там начать тестировать.

Виктор Макин, председатель правления военно-спортивного фонда «Готов к труду и обороне»