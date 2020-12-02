В Уфе школьников обучают плаванию

В столице Башкортостана на базе бассейна, что располагается в микрорайоне Инорс, реализуется программа «Всеобуч по плаванию». Проект создала Всероссийская федерация плавания. Ее цель в том, чтобы научить детей держаться на воде.

К этому решению пришли из-за печальной статистики: в год в стране из-за трагедий на воде гибнут 14 тысяч детей. В некоторых регионах уроки по всеобучу реализовали еще в прошлом году, например, в Ростовской области уже удалось обучить базовому уровню плавания более 100 тысяч учеников начальной школы. Ни один ребенок, прошедший обучение по этой программе, не пострадал от несчастных случаев на воде. Положительный пример взяли на вооружение и в Башкортостане.

Нырять, плавать лежа, на спине, да и просто не бояться воды учат на уроках плавания. Они появились в расписании не так давно и не во всех школах. В Уфе к программе «Всеобуч по плаванию» присоединились больше 200 детей из шести учебных заведений.

Еще у них сил не хватает, поэтому они цепляются за дорожку. Один бассейн пока не проплывают, поэтому кучкуются, общаются, смотрят друг на друга, но через 12 занятий совершенно другая картина будет. Дети научатся плавать на груди и на спине, полностью, как сказать, качество техники не гарантировано, но один бассейн они проплывают без остановки. Анастасия Казакевич, тренер-преподаватель по плаванию

Уровень у ребят разный: кто-то плавает без пояса уже на третьем занятии, но сил все равно пока мало. Чтобы удержаться на воде у них впереди еще восьем уроков.

На плавание дети ходят в рамках школьной программы, приходят в бассейн вместе с преподавателем. Пока ученики плавают, учителя ждут в холле.

Дети идут с удовольствием, потому что плавание – это не математика, им это нравится. Из 20 человек, которые регулярно ходят сюда, раньше с тренером занимались только три человека, остальные буквально с нуля и с первого занятия все получили инструктаж. Алия Петрова, учитель начальных классов средней школы №157

К проекту «Всеобуч по плаванию» присоединилась не только Уфа, но и другие города и районы Башкортостана. Федерация предоставляет план тренировок, где все расписано. Если по ней работать, то ребенок через 24 часа занятий должен проплыть бассейн. У инструкторов есть возможность проконсультироваться со специалистами из центра спортивного плавания республики.

– Как справились в регионах с реализацией программы? – Великолепно. Я хочу поблагодарить Октябрьский, Кушнаренково, Чишмы. Все великолепно было, все на высшем уровне, экзамены сдали, мы посмотрели, все хорошо. Рафис Габдрахманов, директор Центра спортивного плавания Республики Башкортостан