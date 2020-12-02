В Уфе школьников обучают плаванию

В столице Башкортостана на базе бассейна, что располагается в микрорайоне Инорс, реализуется программа «Всеобуч по плаванию». Проект создала Всероссийская федерация плавания. Ее цель в том, чтобы научить детей держаться на воде.
К этому решению пришли из-за печальной статистики: в год в стране из-за трагедий на воде гибнут 14 тысяч детей. В некоторых регионах уроки по всеобучу реализовали еще в прошлом году, например, в Ростовской области уже удалось обучить базовому уровню плавания более 100 тысяч учеников начальной школы. Ни один ребенок, прошедший обучение по этой программе, не пострадал от несчастных случаев на воде. Положительный пример взяли на вооружение и в Башкортостане.
Нырять, плавать лежа, на спине, да и просто не бояться воды учат на уроках плавания. Они появились в расписании не так давно и не во всех школах. В Уфе к программе «Всеобуч по плаванию» присоединились больше 200 детей из шести учебных заведений.
Уровень у ребят разный: кто-то плавает без пояса уже на третьем занятии, но сил все равно пока мало. Чтобы удержаться на воде у них впереди еще восьем уроков.
На плавание дети ходят в рамках школьной программы, приходят в бассейн вместе с преподавателем. Пока ученики плавают, учителя ждут в холле.
К проекту «Всеобуч по плаванию» присоединилась не только Уфа, но и другие города и районы Башкортостана. Федерация предоставляет план тренировок, где все расписано. Если по ней работать, то ребенок через 24 часа занятий должен проплыть бассейн. У инструкторов есть возможность проконсультироваться со специалистами из центра спортивного плавания республики.
Программа «Всеобуч по плаванию» будет осуществляться в республике и дальше. Следующий шаг – к 19 декабря все регионы должны представить межрегиональные проекты во Всероссийскую федерацию плавания. А юным пловцам предстоит сдать экзамен через восемь уроков.