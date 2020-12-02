Победители конкурса спортивных комментаторов на БСТ рассказали о работе в прямом эфире

Телеканал БСТ продолжает работу с победителями конкурса хоккейных комментаторов и корреспондентов, который прошел минувшим летом. До комментаторской позиции на матчах «Салавата», конечно, еще рано, но вот набраться опыта можно на играх молодежного «Толпара» и женской «Агидели».
Поставленный голос, четкое понимание того, что происходит на льду и умение быстро и грамотно донести информацию до зрителя. Для Руслана Гайбадуллина это уже третий опыт работы с телевизионной бригадой телеканала БСТ на хоккейных матчах. Впервые он опробовал свои силы в августе на Кубке республики Башкортостан. Но тогда нужно было выстоять только в одном периоде, а вот сейчас пришлось отработать два матча.
Для Лейлы Савицкой спортивные репортажи тоже новый этап в карьере журналиста. Раньше она выступала на радио и помогали делать развлекательный контент на ТВ. Безусловно, опыт работы в медиасфере пригодился, но ещё есть куда расти. И сейчас Лейла на наших глазах учиться разбираться в спорте и во всех его нюансах.
А вот и стартовый период в телевизионной карьере Айнура Галикеева. Он одним из первых прислал заявку на участие в конкурсе комментаторов. Напомним, летом любой желающий мог прислать видео с комментарием к матчу «Салавата». До второго этапа конкурса добрались только семь претендентов. Уже из них члены жюри выбирали тройку лучших.
Конечно, все они только начинают знакомиться с телевидением и привыкают к работе за кадром и в нем. Но, возможно, уже в ближайшем будущем комментарии игр ведущих хоккейных клубов в исполнении этих ребят станет традицией.