Победители конкурса спортивных комментаторов на БСТ рассказали о работе в прямом эфире

Телеканал БСТ продолжает работу с победителями конкурса хоккейных комментаторов и корреспондентов, который прошел минувшим летом. До комментаторской позиции на матчах «Салавата», конечно, еще рано, но вот набраться опыта можно на играх молодежного «Толпара» и женской «Агидели».

Поставленный голос, четкое понимание того, что происходит на льду и умение быстро и грамотно донести информацию до зрителя. Для Руслана Гайбадуллина это уже третий опыт работы с телевизионной бригадой телеканала БСТ на хоккейных матчах. Впервые он опробовал свои силы в августе на Кубке республики Башкортостан. Но тогда нужно было выстоять только в одном периоде, а вот сейчас пришлось отработать два матча.

Главное – знать матчасть, войти в репортаж в первые минуты, а потом раскрываешься. Руслан Гайбадуллин, участник конкурса хоккейных комментаторов на телеканале БСТ

Для Лейлы Савицкой спортивные репортажи тоже новый этап в карьере журналиста. Раньше она выступала на радио и помогали делать развлекательный контент на ТВ. Безусловно, опыт работы в медиасфере пригодился, но ещё есть куда расти. И сейчас Лейла на наших глазах учиться разбираться в спорте и во всех его нюансах.

Спортивная журналист это та сфера, в которой я себя пробую. Но спорт смотрела с самого детства. Очень часто в компаниях удивляются, как девушка может столько знать. Лейла Савицкая, победительница конкурса хоккейных корреспондентов на телеканале БСТ

А вот и стартовый период в телевизионной карьере Айнура Галикеева. Он одним из первых прислал заявку на участие в конкурсе комментаторов. Напомним, летом любой желающий мог прислать видео с комментарием к матчу «Салавата». До второго этапа конкурса добрались только семь претендентов. Уже из них члены жюри выбирали тройку лучших.

Во всем нужен практический опыт. Чем больше будешь практиковаться, тем больше будет получаться. Айнур Галикеев, участник конкурса хоккейных комментаторов на телеканале БСТ