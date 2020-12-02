«Салават Юлаев» встретится с финским «Йокеритом»

Сегодня «Салават Юлаев» сыграет в Хельсинки. Там уфимская команда попробует впервые с 2018 года обыграть «Йокерит», а для Сакари Манинена это шанс огорчить бывших одноклубников.

Напомним, ранее на выезде подопечные Томи Ламсы в овертайме одолели ХК«Автомобилист» из Екатеринбурга со счетом 1:0. И эта победа стала для юлаевцев четвертой в пяти последних встречах. А «Йокерит» завершил выездную серию успешным матчем со СКА.