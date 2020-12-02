В Башкирии мужчина на мотобуксировщике провалился под лёд

Сегодня, 2 декабря, в службу МЧС обратились обеспокоенные жители республики. Очевидцы сообщили, что на озере Кандрыкуль утонул мужчина, который передвигался по льду на мотобуксировщике.

На место инцидента срочно выехали сотрудники зонального поисково-спасательного отряда Туймазов. Также на озеро прибыли врачи и полиция. Факт провала под лёд подтвердился.

В 800 метрах от береговой линии в воде был обнаружен мотобуксировщик. Тело мужчины при этом не просматривалось. Из-за тонкого льда водолазные работы пока не начались.