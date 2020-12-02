В Ульяновской области построят COVID-госпиталь, как в Башкирии

﻿С того момента как мы построили первый инфекционный госпиталь в Уфе (Зубово) мы сделали анализ в работе, поняли те направления, по которым стоит ситуацию улучшать. Во-первых, мы поняли, что есть необходимость добавить несколько отделений. Приемное отделение — чтобы принять решение – стоит ли госпитализировать обратившегося пациента или нет. Второе – детское отделение, потому что дети тоже болеют и нуждаются в медицинской помощи. Хирургическое отделение — потому что ковидным больным может потребоваться хирургическое вмешательство. Все эти отделения добавили уже для того, чтобы был полноценный инфекционный центр, который может оказать любые медицинские услуги. Потом после «ковидной» жизни – это будет полноценная межрайонная больница, которая может оказывать все услуги. Кроме того, расширили коридоры для свободного передвижения медперсонала, расширены места переодевания врачей, смены СИЗов и дезинфекции. Я бы сказал, что ситуация существенно улучшена, хотя при этом больница в Зубово показывает хорошие результаты – более четырех тысяч пациентов там уже прошли лечение. Работа поставлена на поток, потому что подготовлен персонал. В отличие от тех коек, которые временно создаются под ковидных больных, там и персоналу сложно адаптироваться, и помещения не совсем приспособлены. А такие центры могут существенно улучшить обстановку.

Андрей Назаров, вице-премьер Правительства РБ