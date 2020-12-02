В Ульяновской области построят COVID-госпиталь, как в Башкирии

Сегодня, 2 декабря, в новый COVID-госпиталь в Стерлитамаке приехала делегация из Ульяновской области. Клинико-диагностический инфекционный центр построили за 50 дней. В настоящее время на строительной площадке еще остались рабочие, которые помогают медработникам в пусконаладочных работах.
Стерлитамак с рабочим визитом посетили Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин, директор Департамента развития регионального здравоохранения Минздрава Олеся Колотик-Каменева и министр строительства и архитектуры Константин Алексич. Они осмотрели COVID-госпиталь детально.
Общая мощность нового центра составляет 74 боксированные палаты. Из них – 60 боксов круглосуточного пребывания (40 взрослых и 20 детских), 14 реанимационных боксов. В состав комплекса входит общежитие, пост охраны, кислородная станция, баклаборатория, автомойка, очистные сооружения и дизельная электростанция. Количество коек в штатном режиме работы – 74. Предусмотрена возможность дополнительного размещения до 260 коек, а при режиме ЧС развертывание до 350 коек со 100% подключением кислорода. Инфекционное отделение оснащено индивидуальными боксами с выходом на улицу с двумя шлюзами и санитарными узлами со всем необходимым. Отдельно выделено приемно-диагностическое отделение, включающее в себя КТ, рентген-аппарат, кабинеты ЭКГ, эндоскопии, экспресс-лабораторию. Проектом центра предусмотрены операционные, родильный зал для рожениц, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Операционные также предназначены для ковид-положительных пациентов с острой хирургической патологией и травмами. Кроме того, имеется отдельный блок для детей от 0-18 лет, с возможностью совместного нахождения с родителями для маленьких пациентов.
По итогу посещения нового госпиталя Председатель Правительства Ульяновской области Александр Смекалин подчеркнул, что данный проект необходимо тиражировать по всей России. Ульяновская область - это пятнадцатый субъект, взявший его за основу. В Челябинске подобный центр уже построен.
Фото: Виталий Григорьев