Стало известно, какая болезнь снижает риск заражения коронавирусом

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Доктор Юджин Мерзон назвал заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом. Исследование опубликовано на портале ScienceDirect.

Оказалось, что риску заражению коронавирусом меньше всего подвержены люди с бронхиальной астмой. Доктор отметил, что респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента. Кроме того, большинство астматиков используют ингаляторы, которые могут снижать репликацию коронавируса.