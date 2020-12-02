Стало известно, какая болезнь снижает риск заражения коронавирусом

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Доктор Юджин Мерзон назвал заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом. Исследование опубликовано на портале ScienceDirect.
Оказалось, что риску заражению коронавирусом меньше всего подвержены люди с бронхиальной астмой. Доктор отметил, что респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента. Кроме того, большинство астматиков используют ингаляторы, которые могут снижать репликацию коронавируса.
Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.