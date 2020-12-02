Стало известно, какая болезнь снижает риск заражения коронавирусом

В мире все еще продолжается пандемия COVID-19. Доктор Юджин Мерзон назвал заболевание, которое снижает риск заражения коронавирусом. Исследование опубликовано на портале ScienceDirect.

Оказалось, что риску заражению коронавирусом меньше всего подвержены люди с бронхиальной астмой. Доктор отметил, что респираторная аллергия связана со значительным сокращением ангиотензинпревращающего фермента. Кроме того, большинство астматиков используют ингаляторы, которые могут снижать репликацию коронавируса.

Они с большей вероятностью будут соблюдать инструкции Министерства здравоохранения, включая ношение масок, социальное дистанцирование и правила гигиены.

Юджин Мерзон, доктор

Медики считают, что исследование может принести пользу при выработке персонализированных рекомендаций для отдельных групп населения с уже существующими заболеваниями.