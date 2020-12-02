Актер, сыгравший доктора Борменталя, умер от коронавируса

Народный артист России Борис Плотников, сыгравший доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце", скончался от COVID-19. Об этом изданию ТАСС сообщил ректор ГИТИСа.

О смерти Бориса Плотникова стало известно сегодня, 2 декабря. Ему был 71 год. Перед этим артист находился в больнице на протяжении недели и был подключен аппарату ИВЛ.