Эксперт рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала агентству "Прайм" о том, почему опасно подключать автоплатеж. Автоплатеж - это услуга, благодаря которой автоматически списываются денежные средства с карты в определенное время. Однако ее использование может привести к ряду проблем.
Бывает такое, что человек забывает о подключенных автоплатежах. В таком случае деньги уходят за услуги, которыми он больше не пользуется. Во избежание данных ситуаций необходимо периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.
Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.