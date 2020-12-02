Эксперт рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты.

Эльвина Насибуллина, эксперт