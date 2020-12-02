Эксперт рассказал, почему опасно подключать автоплатеж

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина рассказала агентству "Прайм" о том, почему опасно подключать автоплатеж. Автоплатеж - это услуга, благодаря которой автоматически списываются денежные средства с карты в определенное время. Однако ее использование может привести к ряду проблем.

Один из вариантов проблемы: если настроить автоплатеж и не проверить, куда уходят деньги, а впоследствии выяснить, что реквизиты были введены неправильно, и долг копился все это время.

Эльвина Насибуллина, эксперт

Бывает такое, что человек забывает о подключенных автоплатежах. В таком случае деньги уходят за услуги, которыми он больше не пользуется. Во избежание данных ситуаций необходимо периодически проверять список своих автоплатежей в мобильном банке.

Мошенническое использование автоплатежа теоретически возможно только в том случае, если на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку. В этом случае он не только сможет подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты.

Эльвина Насибуллина, эксперт

Поэтому важно не отключать информационные сообщения от банка — так вы быстро узнаете о прошедших списаниях. Если есть проблемы, нужно проверять детализацию и шаблоны автоплатежей, а также постоянно держать на телефоне антивирусную программу. И, конечно, соблюдать основные правила противодействия мошенникам, заключила она.