В Башкирии продолжаются поиски женщины, пропавшей в августе прошлого года

В Туймазинском районе Башкирии продолжаются поиски без вести пропавшей 34-летней Лилии Кашаповой. Жительница поселка Субхангулово не выходит на связь с 9 августа прошлого года.

Приметы Лилии: светлые волосы, карие глаза, худощавая, рост около 170 см. В день исчезновения она была одета в куртку бежевого цвета, белую кофту и черные джинсы. С собой у нее была сумка коричневого цвета.