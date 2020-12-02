На Башкирию надвигаются сильные морозы

Жителей Башкирии в ближайшие дни ожидает морозная погода. Предстоящей ночью температура воздуха в некоторых районах опустится до -28 градусов. В среднем по республике она составит от -14 до -19.

Прогнозируется туман, видимость на дорогах снизится. Ожидается переменная облачность. Существенных осадков в регионе не предвидится. Ветер переменных направлений 0-5 м/с.

В связи с холодами в МЧС призвали людей быть предельно внимательными и аккуратными, чтобы не допустить пожаров из-за нагревательных элементов.