«Помогать некому»: куда пенсионерам Башкирии обращаться за помощью

65+ дома до конца года. Глава республики внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности. Пожилые люди не должны без необходимости посещать общественные места. Доставить продукты, лекарства или хозтовары им могут волонтёры.

Волонтёра бабушка встречает уже почти как родного. Сегодня вот привёз хлеб и молоко. За продукты пенсионерка заплатила, а вот доставка бесплатная. Миннур Ильясова живёт одна, инвалид, передвигается с трудом, из своего небольшого дома почти не выходит.

Помогать некому. Спасибо большое всем-всем-всем! Миннур Ильясова

Миннур Ильясова обратилась в колл-центр по номеру: 8-800-775-00-14. Пенсионерке повезло особенно: к ней прикрепили волонтёра, который стал почти сыном. Недавно отвозил бабушку на операцию в Уфу. Дождался и привёз обратно в Толбазы. За дорогу денег не взял. Говорит, так воспитала его мама – помогать нуждающимся. И считает, что добрые дела зачтутся.

Плюс мне будет в этой жизни. Я со школьной скамьи занимаюсь благотворительностью. Были тимуровцами, мама была пионервожатой. Бабушкам помогали. Ильгиз Низамов, волонтёр

У активистов всегда с собой несколько списков. Это заказы пенсионеров. Волонтёры покупают продукты, хозтовары, привозят лекарства. Могут помочь оплатить квитанции. Алия Ибатуллина для своей подопечной погашает долг по коммуналке. У самой активистки дома четверо детей. Пока они в школе, вместе с мужем женщина выезжает на помощь к пенсионерам. Такое очень доброе семейное хобби.

Активисты могут и помочь по дому. Племянница Саймы Рафиковой из другого региона попросила волонтёров почистить снег во дворе у бабушки.

В Аургазинском районе 9 тысяч пенсионеров, перешагнувших за рубеж в 65 лет. Всем, кто обращается за помощью, стараются помочь. Волонтёрский штаб здесь открылся в апреле.