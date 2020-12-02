В Уфе на станции переливания крови появился сотрудник-робот

Искусственный интеллект в помощь медикам. В Республиканской станции переливания крови появился новый сотрудник – робот. Он встречает на входе посетителей, взяв на себя часть обязанностей медперсонала.
Во времена коронавируса это, наверное, самое безопасное рукопожатие. Когда от подобного приветствия многие люди отказываются, остаются только роботы. Донни – так назвали нового сотрудника центра переливания крови от слова «донация». Посетители пока удивляются такому приёму.
Себя Донни называет медицинским консультантом. Он теперь самый неприхотливый сотрудник. Не болеет, зарплату и выходные не просит. Зато разгружает медиков. Измеряет, температуру, давление, вес и рост.
Данные он вносит в анкету, которую выдаёт потом в виде чека. И уже с этой информацией донор может открыть карточку.
А поговорить он любит. Да и чувство юмора у него отменное. Кроме шуток: Донни готов разговаривать и на серьёзные темы. Если показатели веса или давления ему не понравятся, он об этом сообщит.
Если вы уже сдавали кровь, то Донни вас запомнит. Благодаря Face ID он узнаёт людей, и если с последней донации прошло недостаточно времени, напомнит об этом. А возвращаются сюда многие. Татьяна донором крови стала не так давно, у неё редкая четвёртая группа.
В России во всей службе сдачи крови робот с искусственным интеллектом используется впервые. Станции переливания его подарил спонсор. И, может быть, Донни не только поможет донорам и медикам, но и станет для кого-то ещё одним поводом прийти в центр и сдать кровь. Свою цифровую улыбку он подарит каждому.