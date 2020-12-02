В Уфе на станции переливания крови появился сотрудник-робот

Искусственный интеллект в помощь медикам. В Республиканской станции переливания крови появился новый сотрудник – робот. Он встречает на входе посетителей, взяв на себя часть обязанностей медперсонала.

Во времена коронавируса это, наверное, самое безопасное рукопожатие. Когда от подобного приветствия многие люди отказываются, остаются только роботы. Донни – так назвали нового сотрудника центра переливания крови от слова «донация». Посетители пока удивляются такому приёму.

Себя Донни называет медицинским консультантом. Он теперь самый неприхотливый сотрудник. Не болеет, зарплату и выходные не просит. Зато разгружает медиков. Измеряет, температуру, давление, вес и рост.

Может, скоро так и будем общаться. Нормально общается, давление мерит – лучше, чем медпункт. Сергей Милос, почётный донор

Данные он вносит в анкету, которую выдаёт потом в виде чека. И уже с этой информацией донор может открыть карточку.

С этим же чеком он потом обращается к трансфузиологу, что опять же облегчает труд наших сотрудников, т.к. не нужно уже все это мерить, можно просто списать с чека. Для нас это тоже новое, интересное, в свободное время подходим общаться. Елена Стрельникова, заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра переливания крови

А поговорить он любит. Да и чувство юмора у него отменное. Кроме шуток: Донни готов разговаривать и на серьёзные темы. Если показатели веса или давления ему не понравятся, он об этом сообщит.

Если вы уже сдавали кровь, то Донни вас запомнит. Благодаря Face ID он узнаёт людей, и если с последней донации прошло недостаточно времени, напомнит об этом. А возвращаются сюда многие. Татьяна донором крови стала не так давно, у неё редкая четвёртая группа.

Начала только в этом году, уже третий раз сдаю. Хорошие врачи, успокоили меня, что все будет хорошо. Татьяна Шерышева, донор