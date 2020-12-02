В Башкирии увеличилось число резидентов ОЭЗ «Алга»

До шести увеличилось
число резидентов особой экономической зоны «Алга». Еще две компании – уфимская
фабрика «Заспорт» и завод дорожной разметки «Азимут» из Оренбургской области – успешно
защитили свои проекты на заседании, которое провел первый вице-премьер,
руководитель аппарата правительства Башкортостана Илшат Тажитдинов.
Совокупно в
производство будет инвестирован почти миллиард рублей. «Заспорт» составит
конкуренцию мировым производителям спортивной одежды. «Азимут» – лидер в своей
отрасли не только в Поволжье, но и в стране.
В
течение 2021-2022 годов будет построена швейная фабрика по производству
спортивной одежды. Одежда будет бренда Zasport, стоимость реализации проекта
составляет 420 млн 170 тысяч рублей, если с НДС. В ходе реализации проекта
гарантировано будет реализовано порядка 289 рабочих мест. Евгений Романов, генеральный директор фабрики «Заспорт»
Завод
дорожной разметки «Азимут» будет использовать современное немецкое
оборудование, а также уникальные рецепты производства продукции. Это позволит
заводу производить высококачественные составы красок и холодного пластика,
соответствующие не только требованиям РФ, но и мировым стандартам. Реализация
будет осуществляться на территории РФ и экспортироваться в страны СНГ и
Евросоюза.Дмитрий Архипов, генеральный директор «Завод дорожной разметки «Азимут»
С защитой этих двух
бизнес-планов Башкортостан выполнил параметры соглашения с правительством
России о создании особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском и
Стерлитамакском районах. Ее площадь составляет 468 га. В ближайшее время
«Заспорт» и «Азимут» подпишут трехсторонние соглашения с правительством
Башкортостана и Корпорацией развития.
В
текущем году после создания особой экономической зоны количество официально
зарегистрированных резидентов нашей особой экономической зоны достигнет 6,
объем запланированных ими инвестиций – 9,5 млрд рублей, а количество
создаваемых рабочих мест – 1400. Илшат Тажитдинов, первый заместитель премьер-министра правительства, руководитель аппарата правительства Республики Башкортостан