В Башкирии увеличилось число резидентов ОЭЗ «Алга»

До шести увеличилось число резидентов особой экономической зоны «Алга». Еще две компании – уфимская фабрика «Заспорт» и завод дорожной разметки «Азимут» из Оренбургской области – успешно защитили свои проекты на заседании, которое провел первый вице-премьер, руководитель аппарата правительства Башкортостана Илшат Тажитдинов.

Совокупно в производство будет инвестирован почти миллиард рублей. «Заспорт» составит конкуренцию мировым производителям спортивной одежды. «Азимут» – лидер в своей отрасли не только в Поволжье, но и в стране.

В течение 2021-2022 годов будет построена швейная фабрика по производству спортивной одежды. Одежда будет бренда Zasport, стоимость реализации проекта составляет 420 млн 170 тысяч рублей, если с НДС. В ходе реализации проекта гарантировано будет реализовано порядка 289 рабочих мест. Евгений Романов, генеральный директор фабрики «Заспорт»

Завод дорожной разметки «Азимут» будет использовать современное немецкое оборудование, а также уникальные рецепты производства продукции. Это позволит заводу производить высококачественные составы красок и холодного пластика, соответствующие не только требованиям РФ, но и мировым стандартам. Реализация будет осуществляться на территории РФ и экспортироваться в страны СНГ и Евросоюза. Дмитрий Архипов, генеральный директор «Завод дорожной разметки «Азимут»

С защитой этих двух бизнес-планов Башкортостан выполнил параметры соглашения с правительством России о создании особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Ее площадь составляет 468 га. В ближайшее время «Заспорт» и «Азимут» подпишут трехсторонние соглашения с правительством Башкортостана и Корпорацией развития.