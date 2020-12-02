Жители Башкирии жалуются на землетрясения и загрязнение воды из-за карьеров

Как на войне. Жители нескольких деревень в Гафурийском районе, по их словам, уже более 10 лет страдают от искусственных землетрясений. Причина – в карьерах, где с помощью взрывной техники добывают известняк. Сельчане утверждают: карьеры незаконны. Но их якобы игнорируют. К проблеме подключились экоактивисты, жители вышли на улицу. Однако не все так просто.

Жители деревни Ташла и Миндим Гафурийского района живут как на минном поле, по нескольку раз в месяц их дома сотрясает от взрывов, а вода уходит из колодцев – так говорят сами сельчане. По их словам, они бьют тревогу уже более 10 лет, а виной всему карьеры, расположенные вблизи домов, где добыча происходит с помощью взрывов.

У пенсионерки Зили Мухамедьяновой дом ходит ходуном. После каждого взрыва ей приходится ремонтировать фундамент, конечно, на помощь приходят когда сыновья, а когда соседи.

Когда начинаются взрывы, у меня дом постепенно уходит. Вот видно даже, у меня чулан 10-15 см уходил сюда, когда взрывы начинают. Очередной взрыв будет в начале декабря. – Готовитесь уже как-то? – Ну как-то готовимся, глину готовим, сами себя готовим, чтобы не бояться. Зиля Мухамедьянова, жительница д. Мендим

Также, сельчане рассказывают, что отходы от разработки карьеров загрязняют воды, которые находятся в курортной зоне. Жителей приехали поддержать активисты «Зеленого Щита Башкортостана – Куштау». Несколько раз они проводили здесь экологические рейды. А теперь организовали сход граждан, на который в Миндиме вышла почти вся деревня.

Жители обеспокоены данными вопросами и уже не первый год обращаются в разные инстанции, но приходят отписки либо игнорируются. Также по запылению, по движению большегрузной техники официально был установлен знак о запрете проезда большегрузной техники, но знак исчез, просто украли, и дальше на это никто не обращает внимание. Рамис Теляпкулов, руководитель общественной экологической организации «Зеленый щит Башкортостана – Куштау»

Несмотря на то, что это мирный сход, в деревне дежурят полицейские. На встречу с жителями приехали руководители сельсовета и представители администрации района. Решили организовать рабочие группы и совместными усилиями добиться проверок карьеров. Основные претензии жителей – это разрушенная дорога, загрязнение воды, постоянные взрывы, а самое главное – местные считают, что карьеры принадлежат фирмам, зарегистрированным во Владимирской области, и якобы незаконны.

– Для того чтобы вести съемку, нужно получить разрешение в любом месте.

– А мы имеем право снимать, мы не зашли за объект.

– Вы не имеете права снимать, и вы это прекрасно знаете.

– Мы имеем право снимать по закону о СМИ, я вам удостоверение сейчас покажу.

Руководства карьера на сходе не было, поэтому мы навестили их сами. Управляющий заявил, что после банкротства местного стекольного завода начал искать инвесторов, в первую очередь в Башкортостане, но никто не захотел вкладываться в карьеры. Позже откликнулся один из предпринимателей Владимирской области. Однако на самом месторождении работают исключительно местные.

Никто не хотел деньги вкладывать, человек пришел, первый год мы вложили 70 миллионов рублей. Мы поставили все, купили технику, поставили комплексы, люди начали работать, и сейчас как-то нас хотят принизить и показать, что мы никто здесь что ли? Так не бывает. Здесь работает все местное население, здесь нет ни одного человека со стороны. Александр Курбатов, технический директор предприятия

Кстати, это действительно так, не все жители Ташлов и Миндима жаждут закрытия карьера. Почти сотня подписей была собрана в поддержку. Все добываемое реализуется только на территории Башкортостана, и основные поставки идут на предприятие «Салаватстекло», а известняки, которые не подходят по химическому составу, перерабатываются и поставляются уже на уфимское предприятие «Башкиравтодор». Сами карьеры принадлежат федеральным властям, документы, разрешающие их разработку, есть. Все законно.

Участок недр расположен, тут четко все расписано – Гафурийский район. Это выдано Башнедрами, свидетельство о первооткрывательстве этого месторождения. Вот лицензия на эксплуатацию этого объекта, это выдает Ростехнадзор. Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта.

Каждый год, говорит руководитель карьера, приезжают с проверками, все документы наготове. С его слов, взрывы есть, да, 3-4 раза, но не в месяц, а в год и с мощностью максимум в 10-12 тысяч кубов, а этого хватает, чтобы ощутить их в радиусе 100 метров. Притом что ближайшая деревня в двух километрах.

Приняли решение создать рабочую группу. Противники карьера утверждают, что карьер работает незаконно, поэтому надо будет истребовать документы, подтверждающие действия законности карьеров, то есть проверить всю документацию. Хасан Ильясов, глава сельского поселения Ташлинский сельсовет