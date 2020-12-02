Жители Башкирии жалуются на землетрясения и загрязнение воды из-за карьеров

Как на войне. Жители нескольких деревень в Гафурийском районе, по их словам, уже более 10 лет страдают от искусственных землетрясений. Причина – в карьерах, где с помощью взрывной техники добывают известняк. Сельчане утверждают: карьеры незаконны. Но их якобы игнорируют. К проблеме подключились экоактивисты, жители вышли на улицу. Однако не все так просто.
Жители деревни Ташла и Миндим Гафурийского района живут как на минном поле, по нескольку раз в месяц их дома сотрясает от взрывов, а вода уходит из колодцев – так говорят сами сельчане. По их словам, они бьют тревогу уже более 10 лет, а виной всему карьеры, расположенные вблизи домов, где добыча происходит с помощью взрывов.
У пенсионерки Зили Мухамедьяновой дом ходит ходуном. После каждого взрыва ей приходится ремонтировать фундамент, конечно, на помощь приходят когда сыновья, а когда соседи.
Также, сельчане рассказывают, что отходы от разработки карьеров загрязняют воды, которые находятся в курортной зоне. Жителей приехали поддержать активисты «Зеленого Щита Башкортостана – Куштау». Несколько раз они проводили здесь экологические рейды. А теперь организовали сход граждан, на который в Миндиме вышла почти вся деревня.
Несмотря на то, что это мирный сход, в деревне дежурят полицейские. На встречу с жителями приехали руководители сельсовета и представители администрации района. Решили организовать рабочие группы и совместными усилиями добиться проверок карьеров. Основные претензии жителей – это разрушенная дорога, загрязнение воды, постоянные взрывы, а самое главное – местные считают, что карьеры принадлежат фирмам, зарегистрированным во Владимирской области, и якобы незаконны.
– Для того чтобы вести съемку, нужно получить разрешение в любом месте.
– А мы имеем право снимать, мы не зашли за объект.
– Вы не имеете права снимать, и вы это прекрасно знаете.
– Мы имеем право снимать по закону о СМИ, я вам удостоверение сейчас покажу.
Руководства карьера на сходе не было, поэтому мы навестили их сами. Управляющий заявил, что после банкротства местного стекольного завода начал искать инвесторов, в первую очередь в Башкортостане, но никто не захотел вкладываться в карьеры. Позже откликнулся один из предпринимателей Владимирской области. Однако на самом месторождении работают исключительно местные.
Кстати, это действительно так, не все жители Ташлов и Миндима жаждут закрытия карьера. Почти сотня подписей была собрана в поддержку. Все добываемое реализуется только на территории Башкортостана, и основные поставки идут на предприятие «Салаватстекло», а известняки, которые не подходят по химическому составу, перерабатываются и поставляются уже на уфимское предприятие «Башкиравтодор». Сами карьеры принадлежат федеральным властям, документы, разрешающие их разработку, есть. Все законно.
Каждый год, говорит руководитель карьера, приезжают с проверками, все документы наготове. С его слов, взрывы есть, да, 3-4 раза, но не в месяц, а в год и с мощностью максимум в 10-12 тысяч кубов, а этого хватает, чтобы ощутить их в радиусе 100 метров. Притом что ближайшая деревня в двух километрах.
Другой вопрос, действительно ли отходы от карьеров загрязняют воду и портят экологию? Это уже покажут новые проверки от местных властей и экоактивистов, которые объединились в рабочую группу. А мы в свою очередь продолжим следить за развитием этой истории.