В Уфе скульпторы представили макеты будущего памятника генералу Шаймуратову

Все 19 образцов находятся в уфимском Конгресс-холле на закрытой выставке. Сегодня члены Союза художников осмотрели представленные варианты и дали свою экспертную оценку.

Впрочем, окончательное решение в части выбора, каким будет памятник Герою России, примет специальная комиссия. Итоговое заседание состоится на следующей неделе. Эскизы скульптуры, которая должна стать украшением будущего сквера им. Минигали Шаймуратова на месте нынешней Советской площади, представили мастера из Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга. К слову, имена авторов не называются – проекты анонимны. В специальных конвертах также указана примерная смета.