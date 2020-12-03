Назван самый опасный день для больных коронавирусом

На сегодняшний день в мире продолжается пандемия COVID-19. Врач из Украины Андрей Пеньков назвал самый опасный период болезни для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал изданию lb.ua.
Пеньков рассказал, что на 9-10 день необходимо обратить особое внимание. В данный период проявляется острый респираторный дистресс-синдром и появляется одышка. Он отметил, что ситуация связана с гиперреакцией иммунной системы.
Эксперт отметил, что на второй неделе у зараженных коронавирусом наблюдается рост показателей реактивных маркеров воспаления, а также могут возникать новые иммунологические изменения в крови.