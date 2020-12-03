В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: двое пострадали

Вчера, 2 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - водитель автомобиля Hyundai Elantra на полном ходу съехал в кювет, после чего легковушка опрокинулась. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 1539 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. За рулем иномарки находился 24-летний житель Салаватского района Башкирии. Известно, что мужчина попросту не справился с управлением.

Полицейские установили, что водитель в момент совершения ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ГИБДД по Башкирии

В результате ДТП пострадали пассажиры - парень и девушка. Им потребовалась медпомощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ГИБДД по Башкирии.