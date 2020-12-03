В Башкирии двое мужчин напали на двух женщин

Двух жительниц Салавата ограбили двое мужчин. Они обратились с заявлением в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Стражи порядка задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались 24 и 25-летние мужчины, которые признались в содеянном.
Молодые люди распивали горячительные напитки. В какой-то момент один из мужчин повалил на пол 36-летнюю гостью и снял с нее золотые серьги. После чего приятели решили покинуть квартиру, однако напоследок прихватили лежащий на кухонном столе сотовый телефон, принадлежащий 35-летней хозяйке квартиры. Салаватцы успели сдать похищенные украшения в ломбард, а вырученные денежные средства потратить на спиртное. Украденный смартфон полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства одного из мужчин.
пресс-служба МВД по Башкирии
Ранее мужчины отбывали наказание в одной колонии. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.