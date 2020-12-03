В Башкирии двое мужчин напали на двух женщин

Молодые люди распивали горячительные напитки. В какой-то момент один из мужчин повалил на пол 36-летнюю гостью и снял с нее золотые серьги. После чего приятели решили покинуть квартиру, однако напоследок прихватили лежащий на кухонном столе сотовый телефон, принадлежащий 35-летней хозяйке квартиры. Салаватцы успели сдать похищенные украшения в ломбард, а вырученные денежные средства потратить на спиртное. Украденный смартфон полицейские обнаружили и изъяли по месту жительства одного из мужчин.

пресс-служба МВД по Башкирии