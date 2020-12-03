В Башкирии на пилораме нашли обгоревший труп мужчины

Накануне на территории пилорамы в Салавате обнаружили обгоревшее тело мужчины. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник.
Труп несчастного лежал рядом с печью в пристройке к цеху по просушке древесины. 40-летний мужчина был бездомным, но подрабатывал разнорабочим на пилораме. Возможно, что там же он и проживал.
Следователи обнаружили на месте происшествия полулитровую бутылку из-под пива. Труп передали на судмедэкспертизу. Обстоятельства произошедшего выясняются.