Аграрии Башкирии в 2020 году приобрели новую технику почти на 8 млрд рублей

Башкортостан стал вторым по объемам лизинговых закупок среди регионов России. Сельхозпредприятия республики в этом году приобрели оборудование на рекордную сумму – более 8 миллиардов рублей.

С начала года аграрии Башкортостана купили 2806 единиц техники, в том числе 470 тракторов, 300 зерноуборочных комбайнов, а также 600 почвообрабатывающих и посевных машин. Такие покупки стали возможны благодаря льготной программе Росагролизинга, которая стала результатом договорённости главы республики с госкомпанией. Как итог – создание благоприятных условий для заключения сделок на поставку необходимой техники аграрным предприятиям.