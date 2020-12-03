В Уфе в пожаре заживо сгорел мужчина

Вчера, 2 декабря, в многоквартирном доме по Степана Халтурина в Уфе произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 20:45. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.