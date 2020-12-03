В Уфе в пожаре заживо сгорел мужчина

Вчера, 2 декабря, в многоквартирном доме по Степана Халтурина в Уфе произошел серьезный пожар. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 20:45. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
На место происшествия прибыли спецслужбы. Пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Огонь ликвидировали в 21:08, к этому моменту огонь успел распространиться на 15 квадратных метров.
В результате пожара погиб мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: МЧС по Башкирии.