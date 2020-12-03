Космический фотограф поделился снимками Уфы

Российский космонавт, космический фотограф Сергей Рязанский опубликовал новые снимки из космоса. На фотографиях красуется столица Башкирии – Уфа. Также космонавт отметил некоторые интересные факты о городе.
По словам Сергея Рязанского, на территории Уфы могли бы расположиться семь Парижей. Столица Башкирии – самый просторный российский город. Тут на одного жителя приходится почти 700 квадратных метров городской площади. Уфа третий по протяженности и седьмой по площади город в стране. По протяженности столицу обгоняет только Сочи и Волгоград.
Самое интересное, что Уфа лидирует по количеству зелёных насаждений на одного горожанина.