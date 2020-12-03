Космический фотограф поделился снимками Уфы

Российский космонавт, космический фотограф Сергей Рязанский опубликовал новые снимки из космоса. На фотографиях красуется столица Башкирии – Уфа. Также космонавт отметил некоторые интересные факты о городе.

По словам Сергея Рязанского, на территории Уфы могли бы расположиться семь Парижей. Столица Башкирии – самый просторный российский город. Тут на одного жителя приходится почти 700 квадратных метров городской площади. Уфа третий по протяженности и седьмой по площади город в стране. По протяженности столицу обгоняет только Сочи и Волгоград.

Самое интересное, что Уфа лидирует по количеству зелёных насаждений на одного горожанина.

И еще очень приятный факт об Уфе: город ни разу никем не был взят с момента своего основания. Городские стены выдержали и набеги кочевников, и четырехмесячную осаду, и два хорошо организованных штурма во время Пугачевского восстания. Таким образом, город можно назвать непобедимым.

Сергей Рязанский 

Фото: Космонавт Сергей Рязанский