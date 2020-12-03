В Уфе прошла выставка картин художницы с аутизмом

В Уфе прошла выставка картин особенного автора. В 5 лет Любаве Бирисюк врачи поставили аутизм и эпилепсию. Сейчас девушке 22 года, десять из которых она занимается рисованием. Особенно Любава полюбила батик.

В холле кинотеатра «Родина» прошла первая выставка художницы. Изобразительным искусством Любава занялась в школе, а после ее окончания мама девушки приняла необычное решение – поступила вместе с ней в художественный колледж, чтобы поддерживать дочь во время учёбы.

Нам объяснили, что надо найти то, чем ребенок будет заниматься. Успокаивает очень, релаксирует, это получается социальная жизнь. Вероника Старцева, мама Любавы

Провести выставку помогла организация «Рассвет», занимающаяся помощью людям с аутизмом. Большинство её участников – родители особенных детей. После совершеннолетия у таких ребят начинается сложный этап, когда нужно решить, куда человек пойдёт дальше. Кому-то удается найти работу – всё зависит от степени аутизма. Но чаще всего они получают инвалидность и остаются один на один с диагнозом.