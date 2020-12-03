В Уфе прошла выставка картин художницы с аутизмом

В Уфе прошла выставка картин особенного автора. В 5 лет Любаве Бирисюк врачи поставили аутизм и эпилепсию. Сейчас девушке 22 года, десять из которых она занимается рисованием. Особенно Любава полюбила батик.
В холле кинотеатра «Родина» прошла первая выставка художницы. Изобразительным искусством Любава занялась в школе, а после ее окончания мама девушки приняла необычное решение – поступила вместе с ней в художественный колледж, чтобы поддерживать дочь во время учёбы.
Провести выставку помогла организация «Рассвет», занимающаяся помощью людям с аутизмом. Большинство её участников – родители особенных детей. После совершеннолетия у таких ребят начинается сложный этап, когда нужно решить, куда человек пойдёт дальше. Кому-то удается найти работу – всё зависит от степени аутизма. Но чаще всего они получают инвалидность и остаются один на один с диагнозом.