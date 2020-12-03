Андрей Назаров рассказал о «Международной неделе бизнеса-2020»

«Международная неделя бизнеса-2020», которая пройдет с 8 по 11 декабря в Уфе, даст толчок развития для всей страны. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр правительства республики. Андрей Назаров проанонсировал участие вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина и руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой. Также он напомнил, что в Башкортостане бизнес получает меры господдержки, несмотря на непростую ситуацию из-за пандемии.
Деловая программа форума «Международная неделя бизнеса – 2020» рассчитана на четыре дня и будет посвящена теме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, предпринимательству в России, туризму, экономике и экспорту. Следить за мероприятием онлайн смогут все пользователи, регистрация доступна на специальном сайте.