Андрей Назаров рассказал о «Международной неделе бизнеса-2020»

Нам пришлось разработать два пакета мер государственной поддержки, они коснулись более 50 тысяч небольших и средних предприятий, это по нашей оценке удержало экономику на плаву. Это дает нам возможность для развития в будущем. Мы понимаем, что пандемия затянулась и первоначальные сроки были другими, мы сейчас презентуем на Международной неделе бизнеса третий пакет мер господдержки. Он будет включать внушительную сумму – порядка 18 млрд.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан