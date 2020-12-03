«Салават Юлаев» уступил финскому «Йокериту»

Местные власти в одностороннем порядке ввели ограничительные меры, пропустив только тех, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. До последнего решался вопрос о том, состоится ли матч, однако юлаевцы пусть и в усеченном составе, но вышли на игру.