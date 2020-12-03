«Салават Юлаев» уступил финскому «Йокериту»

Накануне «Салават Юлаев» уступил в Финляндии местному «Йокериту». Хозяева устроили уфимцам не радушный прием – сразу шесть игроков не допустили на территорию Hartwall-Arena.
Местные власти в одностороннем порядке ввели ограничительные меры, пропустив только тех, у кого есть необходимый процент антител к COVID-19 в крови. До последнего решался вопрос о том, состоится ли матч, однако юлаевцы пусть и в усеченном составе, но вышли на игру.
Соперники обменялись шайбами в первом периоде. У уфимцев отличился Евгений Лисовец. Исход встречи решился в третьем периоде. Хозяева увеличили преимущество. Юлаевцы в надежде спасти матч вышли на поле вшестером, но финны поразили пустые ворот «Салавата».
3:1 – победа «Йокерита». Следующий матч уфимцы проведут дома, 5 декабря, против московского «Динамо». Прямая трансляция начнется на телеканале БСТ в 16:15.