В Башкирии в сгоревшем доме нашли останки тела женщины

В Башкирии за последние сутки произошло несколько смертельных пожаров. Подробности случившегося рассказала пресс-служба МЧС по РБ.

Так, в деревне Тал-Кускарово Абзелиловского района произошёл пожар в бревенчатом доме. Открытое горение удалось ликвидировать за 40 минут. В ходе тушения в доме были найдены фрагменты тела 60-летней женщины.

Ещё один страшный пожар произошёл в деревне Савкино Белебеевского района. Огнём охватило частный бревенчатый дом. В ходе тушения было найдено тело 70-летнего мужчины.

Причины смертельных пожаров предстоит установить дознавателю МЧС России.