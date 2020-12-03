В Башкирии резко увеличилось число жертв COVID-19

В Башкирии раскрыли свежие данные по коронавирусу. Согласно цифрам, опубликованным на сайте оперативного штаба, в республике за минувшие сутки зарегистрированы сразу две смерти от covid-19. Общее число жертв за все время пандемии достигло отметки в 86 человек.

Также третий день подряд в республике наблюдается примерно одинаковое количество заболевших коронавирусом за сутки - 141 случай заражения зарегистрирован в Башкирии. Для сравнения, 1 и 2 декабря этот показатель был равен 142.