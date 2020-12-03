В состав придорожных резиденций Башкирии войдут гостиница «Айгуль», кафе и АЗС

Власти Башкирии серьезно намерены развивать придорожный бизнес. Предполагается, что гостиницы, АЗС и закусочные будут оформлены в едином стиле и будут носить одно название. На данный момент у общественности лидирует вариант БашкортоСтанция.
Ролик о гостинице «Айгуль», которая войдёт в состав резиденций «БашкортоСтанция», был представлен в правительстве региона, его посмотрели официальные лица. Первый клип в атмосфере темной комнаты смотрелся весьма забавно, но на YouTube-канале его пока не нашлось. Наличие камеры на небольшом беспилотном дроне позволяет ребятам делать неплохую визуализацию. Съемки с дрона произвели еще летом. Есть в фильме неплохой задел на анализ. Часть элементов отделки заимствовано в отеле Hilton garden Inn.
Реализация таких проектов до сих пор была слабой. Она предполагается по госконтрактам. Впоследствии проект может стать общероссийским, уточняют его авторы за счёт экспансии в соседние регионы. Всего планируется построить 25 таких объектов гостепримства и сервиса за несколько лет деятельности штаба.
Отметим, что в регионе разработана и утверждена Концепция развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан до 2024 года.