В состав придорожных резиденций Башкирии войдут гостиница «Айгуль», кафе и АЗС

Ролик о гостинице «Айгуль», которая войдёт в состав резиденций «БашкортоСтанция», был представлен в правительстве региона, его посмотрели официальные лица. Первый клип в атмосфере темной комнаты смотрелся весьма забавно, но на YouTube-канале его пока не нашлось. Наличие камеры на небольшом беспилотном дроне позволяет ребятам делать неплохую визуализацию. Съемки с дрона произвели еще летом. Есть в фильме неплохой задел на анализ. Часть элементов отделки заимствовано в отеле Hilton garden Inn.