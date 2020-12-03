В Башкирии синоптики обещают аномальные природные явления

Конец рабочей недели преподнесет жителям Башкирии неприятные сюрпризы. По данным синоптиков, в этот день на дорогах будет плохая видимость из-за тумана. Это природное явление необычно для этого времени года, говорят метеорологи.

Также 4 декабря, по прогнозам, будет морозно за окном. Столбик термометра может опуститься до -26 градусов.

В пятницу погода будет без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -16,-21°, при натекании облачности до -11°, днем -9,-14°; по востоку республики ночью -21,-26°, днем -10,-15°.

В связи с ухудшением погоды, жителей республики просят проявить бдительность и соблюдать правила. Водителям рекомендуется не выезжать при резком ухудшении погодных условий.

На трассе следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пользоваться световыми приборами. При густом тумане следует прекратить движение и остановиться в безопасном месте.